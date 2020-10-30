Приштина, , 09:33 — REGNUM Министр иностранных дел и диаспоры самопровозглашенного Косово Мелиза Харадинай-Стубла 29 октября провела встречу с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сидьярто. В ходе встречи были подписаны соглашения о защите и продвижении инвестиций и координационная программа по науке и образованию.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, также стороны подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере образования и науки по схеме предоставления стипендий Stipendium Hungaricum. Число стипендиальных мест, предлагаемых Венгрией студентам из Косово возросло с 50 до 75 на трех уровнях образования.

Глава косовского МИД поблагодарила венгерского коллегу за постоянную поддержку международной правосубъектности Косово и евро-атлантических устремлений Республики.

Сидьярто пообещал Косово полную поддержку по вопросу о либерализации визового режима с ЕС.

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