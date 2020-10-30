Белград, , 08:12 — REGNUM В министерстве иностранных дел и диаспоры самопровозглашенного Косово 29 октября сообщили о том, что власти Сербии освободили жителя Косово Агима Джоцая, задержанного ранее во время поездки транзитом через территорию Сербии. В Приштине призвали жителей Косово воздержаться от поездок транзитом через Сербию и потребовали немедленного освобождения жителя края Незира Мехметая, задержанного сербскими властями более десяти месяцев назад.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, МИД Косово потребовал от Сербии раз и навсегда прекратить «данную незаконную практику, безосновательного задержания граждан Косово, проезжающих транзитом через территорию Сербии».

В Приштине подчеркнули, что данная практика противоречит основным правам человека, Брюссельскому соглашению о свободном передвижении, заключенном в Брюсселе в 2011 году, а также духу Вашингтонских соглашений о нормализации экономических отношений.

Напомним, 29 октября в Брюсселе при посредничестве специального представителя Евросоюза по диалогу Мирослава Лайчака состоялся очередной раунд переговоров между Сербией и Косово.

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