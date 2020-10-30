Белград, , 07:36 — REGNUM Глава канцелярии по Косово в правительстве Сербии Петар Петкович 29 октября сообщил, что в ходе очередного раунда переговоров между Сербией и Косово, на котором он возглавлял сербскую делегацию, сербская сторона подняла вопрос о формировании Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово и выступила с требованием о реализации Брюссельского соглашения. По словам Петковича, «это необходимо для продолжения диалога и построения доверия, столь необходимого обеим сторонам».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Петкович подчеркнул, что «без формирования Ассоциации мы не можем продвинуться в диалог». По словам Петковича, заявления Приштины о возможности формирования Ассоциации неприемлемы, поскольку в правительстве не готовы предоставить Ассоциации исполнительных полномочий.

«Что-то, что можно назвать «неправительственной организацией» нам не нужно, нам нужен серьезный институт, Ассоциация сербских муниципалитетов с исполнительными полномочиями», — заявил Петкович.

Петкович также сообщил, что в ходе обсуждения вопросов о правах собственности и финансовых претензиях в Брюсселе сербская сторона настаивала на необходимости определения четких принципов и механизмов решения «этого важного вопроса, который, наряду с прочими, сильно усложнял наши отношения многие годы».

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