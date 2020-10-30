Приштина, , 07:18 — REGNUM Президент Косово Хашим Тачи 29 октября обратился с поздравлениями к турецкому народу и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю национального праздника, Дня Республики.

На своей странице в социальной сети Twitter политик заявил, что Косово гордится тем, чо может считать Турцию дружественной страной и надежным союзником.

Ранее с поздравлениями выступила глава министерства иностранных дел и диаспоры Косово Мелиза Харадинай-Стубла. Глава косовского МИДД выразила особую благодарность Турции за помощь в процессах государствостроительства и укреплении международной правосубъектности Косово.

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