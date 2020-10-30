Брюссель, , 07:11 — REGNUM В правительстве Косово 29 октября опубликовали сообщение о том, что в Брюсселе при посредничестве специального представителя Евросоюза по диалогу между Сербией и Косово состоялся очередной раунд переговоров между Косово и Сербией.

Делегацию Косово возглавлял государственный координатор по диалогу с Сербией Скендер Хюсени.

Темой обсуждения стали взаимные финансовые претензии, а также вопросы прав собственности.

Пресс-релиз МИД Косово о новом раунде переговоров Косово и Сербии в Брюсселе 29 октября В рамках данной темы сегодня переговоры велись исключительно о пенсиях и кадастре. Несмотря на долгое обсуждение этих тем, мы до сих пор не достигли значительного сближения позиция. Однако, мы согласились о том, что обсуждение данного элемента всеобъемлющего соглашения, финансовых претензий и вопросов прав собственности двух стран, продолжится на следующей встрече.

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