Брюссель, 30 октября 2020, 07:11 — REGNUM В правительстве Косово 29 октября опубликовали сообщение о том, что в Брюсселе при посредничестве специального представителя Евросоюза по диалогу между Сербией и Косово состоялся очередной раунд переговоров между Косово и Сербией.
Делегацию Косово возглавлял государственный координатор по диалогу с Сербией Скендер Хюсени.
Темой обсуждения стали взаимные финансовые претензии, а также вопросы прав собственности.
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