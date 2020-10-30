Афины , , 05:49 — REGNUM Евросоюз рано или поздно будет вынужден ввести санкции против Турции из-за её действий в Восточном Средиземноморье, заявил 29 октября министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос в ходе видеосеминара Германского фонда Маршалла.

«Рано или поздно Европа столкнется с неизбежностью введения санкций, потому что Турция вряд ли откажется от своего провокационного поведения, — сказал он. — Интересно, где предел этому».

Панайотопулос отметил, что в Брюсселе при принятии решений должны учитывать не только «открытые угрозы» Анкары в адрес Афин и Никосии, но и вызывающее поведение во внешней политике, в частности, последние выпады в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.

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Напомним, греческие претензии к Турции имеют своим поводом контроль над обнаруженными в Восточном Средиземноморье богатыми запасами углеводородов. Ранее глава МИД Греции заявлял, что о необходимости немедленного вывода из этого морского региона всех турецких судов, включая и военные корабли.

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