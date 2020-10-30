Москва, , 05:45 — REGNUM Charlie Hebdo либо идиоты, либо провокаторы, но власти Франции поддерживают их в любом случае, заявил политолог Виталий Третьяков в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1»

«Если в прошлый раз, несколько лет назад, когда во Франции была опубликована в этом еженедельника карикатура на пророка Мухаммеда, плохие люди (террористы, от которых отрекся официальный исламский мир, но тем не менее), убили половину редакции… несколько лет спустя после этого еженедельник «Шарли Эбдо» публикует карикатуру на пророка Мухаммеда. Вот как я после этого должен рассматривать действия этих людей?» — заявил Третьяков.

Он также пояснил, что в данной ситуации, эти люди либо идиоты, либо провокаторы. Если первое, то им необходимо вообще запретить что-либо публиковать кроме стенгазеты в сумасшедшем доме, а если они провокаторы, то их нужно наказывать. Однако, происходит нечто третье.

«Что делает власть французская, Макрон? Они встают на защиту этой редакции, они встают на защиту права на эту провокацию… Это просто подарок Эрдогану. Ну грех ему не воспользоваться, когда сами эти идиоты тебе этот подарок делают», — продолжил Третьяков.

Напомним, 29 октября 2020 года у входа в собор Ниццы на юге Франции было совершено ножевое нападение исламистов, трое человек погибли. Незадолго до этого скандальное издание Charlie Hebdo опубликовало очередные карикатуры на пророка Мухаммеда.

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