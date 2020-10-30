Москва, 30 октября 2020, 05:45 — REGNUM Charlie Hebdo либо идиоты, либо провокаторы, но власти Франции поддерживают их в любом случае, заявил политолог Виталий Третьяков в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1»
Он также пояснил, что в данной ситуации, эти люди либо идиоты, либо провокаторы. Если первое, то им необходимо вообще запретить что-либо публиковать кроме стенгазеты в сумасшедшем доме, а если они провокаторы, то их нужно наказывать. Однако, происходит нечто третье.
Напомним, 29 октября 2020 года у входа в собор Ниццы на юге Франции было совершено ножевое нападение исламистов, трое человек погибли. Незадолго до этого скандальное издание Charlie Hebdo опубликовало очередные карикатуры на пророка Мухаммеда.
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