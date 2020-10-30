Филадельфия, США, , 05:43 — REGNUM Городской совет американского города Филадельфия запретил сотрудникам полиции применять слезоточивый газ и резиновые пули против участников уличных беспорядков, передает телеканал ABC.

«Эта мера принята во время, когда в городе проходят демонстрации и вспыхнули беспорядки в связи со смертью Уолтера Уоллеса, а также всего за несколько дней до всеобщих выборов», — говорится в сообщении горсовета.

Городские власти ожидают, что запрет поможет восстановить доверие жителей к сотрудникам полиции. При этом запрет на использование нелетальных средств сдерживания протестующих по сути оставил полицейским только одну меру влияния на погромщиков — применение оружия огнестрельного.

Как сообщало ИА REGNUM, во время уличных беспорядков в Филадельфии, возникших после того, как полицейские застрелили негра Уолтера Уоллеса, были задержаны 172 человека. Из них 81 человек был задержан за нападение на сотрудников полиции, еще 53 обвиняются в кражах.

Читайте ранее в этом сюжете: В Филадельфии за время беспорядков задержали свыше 170 человек