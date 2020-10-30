Вашингтон, , 05:41 — REGNUM Пути урегулирования кризисов в отношениях между США и Китаем стали темой заседания в режиме видеоконференции, которое провели представители Пентагона и министерства обороны КНР. Об этом сообщает пресс-служба американского оборонного ведомства.

Это мероприятие стало первым для рабочей группы по коммуникации в кризисной ситуации между двумя странами. Американскую сторону на конференции представляли Комитет начальников штабов (КНШ) и Индо-Тихоокеанское командование США (USPACOM). От Китая на встрече выступали сотрудники Управления международного военного сотрудничества при Центральной военной комиссии.

В заявлении Пентагона отмечается, что мероприятие позволило наладить взаимопонимание между военнослужащими обеих стран. Участники подтвердили необходимость создания механизмов обеспечения своевременной связи в период кризисов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября китайские власти потребовали от Вашингтона не поставлять Тайваню вооружения, а также отказаться от любых других военных связей с островом.

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