Брюссель, , 05:30 — REGNUM Европейский союз отвергает агрессивные подходы Турции во внешней политике, в частности позицию по Восточному Средиземноморью и воинствующую риторику в адрес стран сообщества, заявил 29 октября глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС, прошедшего в формате видеоконференции.

«Турция пока не выбрала позитивный путь в отношениях с ЕС. Мы осуждаем последние односторонние действия Турции в Восточном Средиземноморье, провокации и агрессивную риторику, которая абсолютно неприемлема», — сказал он.

Мишель добавил, что Евросоюз не станет предпринимать действий в отношении Турции, однако вынесет вопрос о взаимодействии с Анкарой на плановый саммит ЕС в декабре.

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Напомним, на фоне нескольких инцидентов отношения стран ЕС и Турции обострились. Так, 24 октября президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что его французскому коллеге Эмманюэлю Макрону «необходимо лечение психических расстройств». Так турецкий лидер отреагировал на обещание Макрона начать «борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций» после теракта 16 октября в пригороде Парижа.

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