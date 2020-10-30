Вашингтон, , 05:22 — REGNUM Рекордное количество бюллетеней для президентских выборов в Соединенных Штатах — 122 млн — доставила почтовая служба США, сообщает пресс-служба организации.

«Почтовая служба США продолжает доставлять рекордное количество бюллетеней. С 4 сентября почтовая служба обработала и доставила более 122 млн избирательных бюллетеней», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в обработанные бюллетени входят как уже заполненные на досрочном голосовании, так и пустые, направленные в избирательные комиссии. При этом с 1 октября служба затрачивает около 2,5 дней до доставки бюллетеней.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в Соединенных Штатах уже досрочно проголосовали более 60 млн человек. Отмечалось, что это рекордное в истории США число проголосовавших до дня выборов.

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