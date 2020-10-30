Ереван, , 04:59 — REGNUM Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заверил заместителя главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, что изучит подходы Тегерана по карабахскому вопросу, сообщили 30 октября в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.

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Встреча прошла в Ереване вечером 29 октября.

На ней стороны обсудили сложившуюся в Нагорном Карабахе ситуацию. Аракчи сообщил о своём видении преодоления кризиса и установления режима прекращения огня.

«В этой связи министр иностранных дел Армении отметил, что подходы Ирана по нагорно-карабахской проблеме будут обстоятельно изучены», — сообщили в МИД Армении.

Напомним, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Ранее президент Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян сообщил, что войска Азербайджана подошли к Шуше и их от города отделяет максимум пять километров.

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