Токио, , 04:38 — REGNUM В Японии в настоящее время изучают возможность проведения крупномасштабных военных учений, в которых будут задействованы практически все наземные Силы самообороны страны. Об этом 30 октября сообщает газета Yomiuri.

По данным издания, в учениях могут быть задействовано до 140 тысяч военнослужащих сухопутных войск. Главным сценарием этих учений планируется отработка чрезвычайной ситуации, которая может возникнуть в случае вооружённого вторжения Китая на Тайвань. Одновременно японские военные рассчитывают отработать сценарии провокаций со стороны Китая в районе спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао). В оборонном ведомстве Японии считают неизбежными попытки захвата этих островов при нападении Китая на Тайвань.

Газета напоминает, что обсуждаемые учения могут стать самыми крупными в Японии с 1985 года, когда японские военные проигрывали сценарий вторжения СССР на самый северный остров страны Хоккайдо.

Как сообщало ИА REGNUM, командующий военным контингентом США в Японии генерал-лейтенант Кевин Шнайдер заявил о возможности привлечения подразделений для защиты островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые в Японии считают своими в территориальном споре с Китаем.

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