Брюссель, , 03:47 — REGNUM Лидеры ЕС на саммите, проведённом 29 октября в формате видеоконференции, решили путём более раннего подключения европейских регуляторов фармакологического сектора к обработке результатов ускорить клинические испытания западных вакцин от коронавируса. Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила журналистам по итогам саммита.

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«Мы приняли решение ускорить процесс обработки данных по клиническим испытаниям вакцины, они будут обрабатываться не по итогам всего комплекса испытаний, а сразу, по мере поступления данных. Это позволит ускорить выход вакцин на рынок, не жертвуя безопасностью», — рассказала она.

Напомним, что в настоящее время вакцина против коронавируса, разработанная в Оксфордском университете совместно с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, проходит третью фазу испытаний в Великобритании, Бразилии, Индии, ЮАР и Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, глава целевой рабочей группы правительства Великобритании по вакцинам Кейт Бингем заявил, что первое поколение вакцин от коронавируса, вероятно, окажется эффективным не для всех людей.

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