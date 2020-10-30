Тегеран, , 10:27 — REGNUM 29 октября президент Ирана Хасан Рухани в своем послании поздравил Турцию с национальным днем, подчеркнув необходимость сохранения двусторонних связей между двумя соседями в нынешней ситуации, вызванной вспышкой коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Поздравляя своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с национальным торжественным праздником Турции и днем рождения пророка Мухаммеда, иранский президент написал в своем послании, что в нынешних условиях сотрудничество в области здравоохранения и торговли имеет более высокий приоритет.

Отметив, что народы Ирана и Турции имеют историческую и культурную общность, он выразил надежду, что политические, культурные, экономические и научные связи между двумя соседями будут расширяться еще сильнее, чем раньше.

Хасан Рухани также пожелал здоровья и процветания президенту и народу Турции.