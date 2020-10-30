Тегеран, , 10:06 — REGNUM 29 октября спецпредставитель президента Ирана Хасана Рухани по нагорнокарабахскому конфликту между Арменией и Азербайджаном Аббас Аракчи заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), иначе известная как Минская группа, за последние три десятилетия не смогла решить пограничный спор в Закавказье. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Арагчи рассказал журналистам IRNA в московском аэропорту, что внерегиональные члены Минской группы (то есть США и Франция) с точки зрения географии, политики и этических норм далеки от региона и не намерены решать данный вопрос.

Кроме того, он заявил, что Иран предложил мирный план, основанный на гуманитарных принципах и учитывающий требования обеих сторон конфликта. Арагчи подчеркнул, что Тегеран планирует положить конец этому спору посредством регионального сотрудничества, что является трудной задачей.

Далее иранский представитель отметил, что Иран предлагает ключевым странам региона, таким как Россия, сыграть свою роль в разрешении кризиса.

Региональная инициатива Исламской Республики Иран представляет собой прекращение огня, прекращение нападений на жилые районы и гражданское население, а также возвращение перемещенных лиц в свои дома.