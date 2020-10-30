Тегеран, , 09:55 — REGNUM 29 октября специальный посланник президента Ирана в Азербайджане заявил, что Баку приветствует план Тегерана положить конец конфликту в Нагорном Карабахе и достичь устойчивого мира в регионе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил в ходе своего визита о начале переговоров с заместителем министра иностранных дел, заместителем премьер-министра, помощником президента и президентом Азербайджана по прекращению конфликта между Ереваном и Баку.

Отметив, что его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым длилась полтора часа, Арагчи сообщил, что азербайджанские официальные лица позитивно относятся к иранскому плану устойчивого мира в регионе. Он выразил надежду, что коллективные шаги стран региона позволят достичь общего решения и остановить дальнейшее кровопролитие.

Он отметил, что иранский план установления мира между Азербайджаном и Арменией будет реализован после обсуждения данного вопроса с другими странами региона.