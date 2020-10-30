Тегеран, , 09:44 — REGNUM 28 октября председатель боснийской палаты представителей Небойша Радманович заявил, что главным и определяющим фактором прочного мира на Ближнем Востоке является Иран, являющийся независимой страной с удивительно богатой историей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 29 октября.

Радманович сделал эти замечания на встрече с послом Ирана в Сараево Резой Келичханом. Говоря о высоком уровне отношений между двумя странами, он отметил:

«Дальнейшее расширение связей с Ираном, особенно в экономической сфере, всячески поддерживается парламентом Боснии и Герцеговины, и я надеюсь, что торгово-экономические двусторонние отношения будут значительно расширены после ликвидации угрозы, исходящей от пандемии COVID-19».

Келичхан, в свою очередь, заявил, что межпарламентские отношения являются важнейшим фактором развития связей между двумя странами, и выразил надежду, что ирано-боснийское сотрудничество выйдет на качественно новый уровень при поддержке парламентов двух стран.