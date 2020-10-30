Тегеран, , 09:49 — REGNUM 28 октября Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи выступил с обращением к французской молодежи после недавних вопиющих актов оскорбления исламского пророка во Франции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 29 октября.

Верховный лидер Ирана также раскритиковал роль французского правительства в распространении исламофобии, а также осудил власти страны за поддержку таких действий, осуществляемых под видом «свободы выражения мысли».

«Спросите вашего президента, почему он поддерживает оскорбление посланника Бога во имя свободы выражения мнений. Означает ли свобода слова оскорбление, в частности оскорбление священного лица? Разве этот глупый поступок не является оскорблением по отношению ко всему народу?», — заявил Хаменеи.

Духовный лидер Исламской Республики Иран также поднял другие важные вопросы в своем послании.