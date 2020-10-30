Тегеран, , 09:54 — REGNUM 29 октября секретарь Ассамблеи государственной целесообразности Ирана Мохсен Резаи выступил в поддержку страной независимого и единого Ирака, заявив, что США в конечном итоге покинут ближневосточный регион. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На встрече с Генеральным секретарем движения «Ноджаба» шейхом Акрамом аль-Кааби он отметил, что американские силы покидают регион, однако Вашингтон стремится объединить арабские страны с Израилем, чтобы создать оборонительный барьер против Оси сопротивления.

Говоря об общественных протестах в США, Резаи подчеркнул: «Народное восстание в стране будет продолжаться и в будущем, при этом наша общая борьба против американских властей будет поддерживаться изнутри Соединенных Штатов».

Аль-Кааби, со своей стороны, заявил, что власти США пытаются разделить Ирак. Вновь подчеркнув опасность текущей ситуации в Ираке, он отметил, что Вашингтон стремился изменить политическую систему страны, совершив ряд атак на позиции Аль-Хашд Аш-Шаби и убив генерал-лейтенанта Сулеймани, однако пробуждение нации помешало реализации этой цели.