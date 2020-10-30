Вашингтон, , 02:48 — REGNUM Российское влияние на Кубе значительно усилилось из-за политики президента США Дональда Трампа, заявил кандидат в американские президенты от демократов Джо Байден в ходе предвыборного митинга в штате Флорида.

«Россия восстановила масштабное присутствие в Гаване», — заявил он.

По словам Байдена, Соединенным Штатам необходимо менять политический курс в отношении Кубы. По его мнению, именно из-за политики Трампа Гавана отдалилась от налаживания отношений с Вашингтоном.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября минфин США ужесточил правила осуществления денежных переводов из Соединенных Штатов на Кубу. Это является одним из способов оказать давление на Гавану через финансовые рычаги.

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