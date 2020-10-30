Абуджа, , 02:26 — REGNUM Не менее 22 террористов из группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были ликвидированы в ходе спецоперации в штате Борно на северо-востоке Нигерии, сообщает пресс-служба нигерийских вооруженных сил.

По данным ведомства, спецоперация проходила с 25 октября в городе Дамбоа. Террористы предприняли попытку напасть на военную базу, однако получили отпор. В результате боя были убиты 22 боевика, еще большое число террористов сбежало.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября вооруженные силы Нигерии ликвидировали группу террористов в штате Борно. Отмечалось, что нигерийская авиация разбомбила лагеря террористов и их склады с боеприпасами.

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