Загреб, , 10:00 — REGNUM Президент Зоран Миланович 30 октября в Загребе возложит венок в Мирогойском кладбище, чтобы воздать почести жертвам Хорватской войны за независимость (1991−1995 гг.). Он также зажжет свечу у центрального креста на Аллее убитых хорватских защитников по случаю праздника всех святых. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

В пресс-службе Милановича заявили, что президент пригласил премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича и председателя парламента Гордана Яндроковича вместе возложить венок, «поскольку до сегодняшнего дня не поступало никаких предложений от правительства или парламента о совместном возложении венка, что является обычным случаем во время государственных праздников».

Как 29 октября вечером стало известно из пресс-службы правительства, Пленкович отказался отвечать на приглашение Милановича.