Сараево, , 03:47 — REGNUM Верховный представитель международного сообщества по Боснии и Герцеговине Валентин Инцко заявил 29 октября в интервью боснийском телеканалу в ответ сербскому члену президиума Боснии и Герцеговины Милораду Додику, что ему не удастся осуществить свои планы по «перекройке государства». Он также пригрозил ему тем, что в случае повторения таких заявлений он обратится в Совет Безопасности ООН. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Инцко отметил, что подстрекательская риторика, которую применяет Додик, приведёт в тупик и уж точно никому в Боснии и Герцеговине не пойдет на пользу.

«Не произойдёт никакой перекройки карты Боснии и Герцеговины», — подчеркнул Инцко.

Напомним, что Додик заявил 27 октября, что сербы и хорваты предложат новую модель функционирования Боснии и Герцеговины в форме альтернативы «разделения страны», после чего боснийские политики и средства массовой информации осудили как президента Республики Сербской, так и лидера хорватов Човича.