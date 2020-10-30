Белград, , 02:37 — REGNUM В Сербии 29 октября был побит новый антирекорд по числу заражённых коронавирусом. За последние 24 часа 9450 человек прошли тесты на коронавирус, из которых положительные результаты были зафиксированы у 1384, в то время как шесть человек скончались. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

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Белград по-прежнему имеет самое крупное число новый случаев заражения — 728, или 52,6% от общего числа за 29 октября. В этот день В Сербии также число госпитализированных достигло тысячи. В больницах находится 1012 пациентов, а к аппаратам ИВЛ подключено 44 пациента.

Напомним, что 28 октября так же стал рекордным днём по число инфицированных коронавирусом в Сербии.

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