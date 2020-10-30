Вашингтон, 30 октября 2020, 01:03 — REGNUM Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что его нельзя считать политиком. Об этом американский президент написал на своей странице в Twitter.
По словам главы государства, в этом можно убедиться, если проверить характер его заявлений и действий.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября Дональд Трамп заявил, что не является «самой популярной персоной» в мире и считает, что Иисус Христос популярнее всех в мире.
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