Вашингтон, , 01:03 — REGNUM Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что его нельзя считать политиком. Об этом американский президент написал на своей странице в Twitter.

По словам главы государства, в этом можно убедиться, если проверить характер его заявлений и действий.

Дональд Трамп «Если мои высказывания не звучат как речи типичных политиков Вашингтона, это потому, что я не политик. Если я не всегда играю по правилам вашингтонского истеблишмента, это потому, что я был избран, чтобы бороться за вас сильнее, чем кто-либо до меня».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября Дональд Трамп заявил, что не является «самой популярной персоной» в мире и считает, что Иисус Христос популярнее всех в мире.

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