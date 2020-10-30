Сараево, , 10:08 — REGNUM Председатель Хорватского демократического содружества Боснии и Герцеговины Драган Чович на пресс-конференции 29 октября отверг обвинения в том, что он согласился с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком разделить Боснию и Герцеговину, и добавил, что все три стороны в стране должны договариваться о проведении каких-либо реформ. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Напомним, что Додик заявил 27 октября, что сербы и хорваты предложат новую модель функционирования Боснии и Герцеговины в форме альтернативы «разделения страны», после чего боснийские политики и средства массовой информации осудили как президента Республики Сербской, так и лидера хорватов Човича.

Лидер хорватов подтвердил, что он не имеет к этому заявлению никакого отношения.

«Он изложил свою позицию по поводу будущего, а не прошлого, как кто-то это интерпретировал, поэтому показалось, что мы о чём-то уже договорились. Это абсолютно не так», — подчеркнул Человек на пресс-конференции в Мостаре.

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