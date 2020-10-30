Москва, , 00:39 — REGNUM На прошедшей неделе 38 летательных аппаратов иностранных государств (33 самолёта-разведчика и пять БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 30 октября опубликовала газета «Красная звезда».

Дежурные истребители из состава сил ПВО РФ один раз вылетали на перехват с целью недопущения нарушения Госграницы России.

Всего лётчиками ВКС России в рамках боевой подготовки было выполнено 235 лётных смен на 64 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 500 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооружённые силы в рамках боевой подготовки провели более 3,6 тыс. практических мероприятий на 84 полигонах. Проведено около 400 занятий по вождению, из них 46% ночью. Десантниками было выполнено более 5,6 тыс. прыжков с парашютом.

Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 90 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

По контракту на военную службу приняты около 1,6 тыс. солдат и сержантов. Поступили на военную службу три офицера.

В рамках гособоронзаказа отремонтированы и поставлены в войска военно-транспортные самолёты Ил-76МД.

Как сообщало ИА REGNUM, российский истребитель Су-27 осуществил перехват двух истребителей-бомбардировщиков Mirage 2000 ВВС Франции у границы России над акваторией Чёрного моря.

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