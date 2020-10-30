Ватикан, , 09:52 — REGNUM Папа Римский Франциск решительно осудил убийство троих человек, произошедшее во французском городе Ницца, и охарактеризовал его как «зверский акт». Об этом в четверг, 29 октября, сообщает Reuters.

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"Я поддерживаю близкую связь с католическим сообществом Ниццы, находящимся в трауре после атаки, которая стала причиной смерти в месте, где должна происходить молитва и приходить утешение», — заявил глава Католической церкви.

«Я молюсь за жертв, за их семьи и за весь народ Франции, чтобы он мог отвечать добром на зло», — добавил Папа Римский.

Напомним, 29 октября в Ницце мужчина с ножом напал на местных жителей. В результате погибли три человека, еще шестеро получили ранения. Злоумышленник задержан. В этот же день в Авиньоне при попытке нападения на полицейских убит мужчина.

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