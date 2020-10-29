Ницца, Франция, , 23:54 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что защита религиозных учреждений и школ будет усилена после атаки недалеко от собора Нотр-Дам в Ницце. Об этом в четверг, 29 октября, сообщает Reuters.

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Выступая в городе Ницца, куда он прибыл сразу после убийства троих человек, предположительно, выходцем из Туниса, Макрон пояснил, что в рамках операции «Караульный» число представителей правоохранительных органов будет увеличено с 3 до 7 тысяч человек.

Напомним, 29 октября в Ницце мужчина с ножом напал на местных жителей. В результате погибли три человека, еще шестеро получили ранения. Злоумышленник задержан. В этот же день в Авиньоне при попытке нападения на полицейских убит мужчина.

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