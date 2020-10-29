Дамаск, , 23:47 — REGNUM Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) устроили 44 обстрела в сирийской зоне деэскалации «Идлиб», сообщил 29 октября на брифинге замначальника российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.

По его данным, обстрелы были зафиксированы в сирийских провинциях Идлиб, Алеппо и Латакия.

«В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 44 обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (в том числе по данным сирийской стороны — 35 обстрелов), из них в провинции Идлиб — 34 обстрела, в провинции Алеппо — четыре обстрела, в провинции Латакия — шесть обстрелов», — рассказал Александр Гринкевич.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сирии Башар Асад заявлял журналистам, что главари протурецких боевиков намерены сделать всё, чтобы война продолжалась как можно дольше.

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