Подгорица, , 23:46 — REGNUM Кандидат на пост премьер-министра Черногории Здравко Кривокапич в своём профиле в социальной сети поздравил премьер-министра Сербии Анну Брнабич с переизбранием на пост председателя нового сербского правительства, сообщает 29 октября черногорское новостное агентство Vijesti.

«Я считаю, что премьер-министр Брнабич способна ответить на все вызовы, которые стоят перед Сербией. Надеюсь и на более интенсивное сотрудничество Сербии и Черногории», — написал Кривокапич.

Напомним, 28 октября 227 депутатов парламента Сербии избрали новое правительство во главе с Анной Брнабич.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Сербии: я не вмешивался в формирование правительства Черногории