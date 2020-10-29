Ереван, , 23:34 — REGNUM В Нагорном Карабахе бои с азербайджанскими войсками ведутся на ближних подступах к ключевому городу Шуше, сообщил 29 октября на брифинге представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, боевые действия ведутся в районе населенных пунктов Аветараноц и Сгнах близ города Шуши.

«Это нормально. Война продолжается», — пояснил Ованнисян.

Стоит отметить, что город Шуша расположен в 11 км от столицы НКР Степанакерта и в случае его захвата ВС Азербайджана получат возможность обстреливать Степанакерт из большинства имеющихся артиллерийских систем.

«На южном направлении — от города Бердзор к долине реки Аракс — подразделениям Армии обороны Карабаха удалось зафиксировать определенные успехи, улучшены позиции. В лесных массивах близ сел Аветараноц и Сгнах продолжаются операции по уничтожению диверсионных групп ВС Азербайджана», — добавил Ованнисян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араик Арутюнян сообщил, что войска Азербайджана подошли к Шуше и их от города отделяет максимум пять км.

Напомним, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября.

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