Майами, США, , 23:28 — REGNUM По информации U.S. Elections Project Университета Флориды, более 80 миллионов граждан США уже проголосовали на президентских выборах.

Явка на предварительных выборах 2020 года уже превысила 58% от всей явки общенациональных выборов в 2016 году. Ожидается, что общая явка в текущем году может составить 138 млн.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Основными соперниками являются действующий президент-республиканец Дональд Трамп и его оппонент от демократов Джо Байден.

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