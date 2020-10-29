Брюссель, , 23:09 — REGNUM Главы стран-членов Евросоюза заявили, что они «шокированы» убийством трех человек, произошедшим во французском городе Ницца. Об этом в четверг, 29 октября, сообщает Reuters.

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В своем коммюнике страны Евросоюза выразили солидарность с Францией и охарактеризовали события в Ницце как «террористическую атаку».

"Мы призываем лидеров стран по всему миру способствовать развитию диалога и взаимного понимания между общинами и представителями разных религий, а не углублению противоречий между ними», — говорится в документе.

Напомним, 29 октября в Ницце мужчина с ножом напал на местных жителей. В результате погибли три человека, еще шестеро получили ранения. Злоумышленник задержан. В этот же день в Авиньоне при попытке нападения на полицейских убит мужчина.

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