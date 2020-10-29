Милан, Италия, , 22:59 — REGNUM Информация о том, что исполнитель теракта в Ницце попал в Евросоюз через остров Лампедуза, а позднее бежал с территории Италии, должна быть тщательным образом проверена, заявил в четверг, 29 октября, лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини.

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Если эта информация, обнародованная во Франции, подтвердится, оппозиция потребует отставки главы МВД Италии Лучаны Ламорджезе, отметил Сальвини.

Теракты во Франции — очередное напоминание о необходимости ограничивать нелегальную миграцию, отметил также лидер «Лиги».