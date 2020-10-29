Вашингтон, , 22:56 — REGNUM Основную тяжесть потерь в войне в Нагорном Карабахе несёт народ Армении, говорится в опубликованном 29 октября заявлении помощника американского президента по нацбезопасности Роберта О'Брайена.

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По итогам переговоров, которые он провёл по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, О'Брайен заявил, что потери в войне в Карабахе есть с обеих сторон, но «народ Армении, которая столкнулась с военными наступательными операциями, теперь принимает на себя основную тяжесть потерь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, О'Брайен после разговора с Пашиняном призвал страны отказаться от участия в войне в Карабахе и под эгидой Минской группы ОБСЕ помогать в урегулировании конфликта дипломатическими методами.

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