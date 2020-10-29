Флоренция, Италия, , 22:41 — REGNUM Предложенный правительством Италии декрет о новых мерах по борьбе с эпидемией не сократит число заражений, зато увеличит число безработных, заявил в четверг, 29 октября, лидер партии «Живая Италия», экс-премьер страны Маттео Ренци.

Министры руководствовались не научным подходом, а своими страхами, полагает Ренци.

Его партия входит в правящую коалицию, поэтому может проголосовать против декрета в парламенте и тем самым поставить его под вопрос, однако наблюдатели сомневаются, что партия Ренци поступит таким образом — прежде резкая критика общих решений не мешала их дальнейшей поддержке.