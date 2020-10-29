Вашингтон, , 22:38 — REGNUM Прекратить войну в Нагорном Карабахе призывают США, говорится с заявлении от 29 октября помощника американского президента по нацбезопасности Роберта О'Брайена.

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Это заявление О'Брайен сделал по итогам телефонных переговоров с армянским премьер-министром Николом Пашиняном, состоявшихся 29 октября.

Американская сторона призвала обе стороны соблюдать перемирие, а остальные страны — «воздерживаться от вмешательства и присоединиться к США в их стремлении вернуться к переговорам при содействии сопредседателей Минской группы» ОБСЕ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередные переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе должны состояться с участием обеих конфликтующих сторон в Женеве 30 октября.

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