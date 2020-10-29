Рим, , 22:34 — REGNUM «Власти должны услышать людей, выходящих на площади», такой призыв содержится в опубликованном в La Repubblica в четверг, 29 октября, заявлении главы МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Италия и другие страны переживают беспрецедентный кризис, люди страдают и боятся будущего, отметил Ди Майо.

В Италии в конце октября 2020 прошел ряд акций протеста против введенных правительством ограничительных мер, участие в них принимала в основном молодежь, некоторые акции закончились столкновениями с полицией.