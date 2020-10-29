Рим, , 22:27 — REGNUM Ни одна страна ЕС не способна справиться с последствиями эпидемии в одиночку, с таким заявлением выступил в четверг, 29 октября, премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

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Как никогда много зависит от способности стран — членов Евросоюза принимать скоординированные решения в общих интересах, отметил он.

Нужно преодолеть «желание критиковать» и сосредоточиться на эффективной работе, добавил Конте.