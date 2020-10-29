Рим, , 22:15 — REGNUM Принимая решения о том, какими мерами на данном этапе бороться с эпидемией, правительство Италии исходило не из своих личных оценок, заявил в четверг, 29 октября, премьер-министр Джузеппе Конте.

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Все решения согласовывались с научно-техническим экспертным советом, отметил премьер-министр .

Все выводы базируются на строго научных данных и подкреплены доказательствами, добавил он.