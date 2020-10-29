Баку, , 22:10 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об организации временной специальной администрации для карабахских районов, взятых под контроль азербайджанскими войсками.

Об этом 29 октября сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

В рамках этого указа в каждом районе должны быть созданы временные комендатуры в соответствии с административно-территориальным делением Азербайджана.

«Назначение временных комендантов и определение их деятельности поручено МВД Азербайджана», — сообщается в указе.

Временные комендатуры согласовывают свою деятельность с военными и пограничниками. Кроме того, при каждой временной комендатуре должен быть оперативный штаб из сотрудников Службы госбезопасности, МЧС, министерства экономики, минсельхоза, минэкологии и министерства финансов.

Военные и МВД должны обеспечить особый режим въезда и выезда на упомянутые территории.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе с 27 сентября продолжаются бои. В ходе них с армянской стороны погибло более 1,1 тыс. военных, а потери азербайджанских военных официальный Баку скрывает.

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