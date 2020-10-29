Куала-Лумпур, 29 октября 2020, 22:08 — REGNUM Бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад 29 октября заявил в Twitter, что мусульмане имеют право «убить миллионы французов».
Однако политик отметил, что мусульмане не применяют политику «око за око», в отличие от граждан и политиков Франции.
Негодование бывшего главы правительства Малайзии связано с действиями правительства Франции и президента Эммануэля Макрона. Twitter через некоторое время удалил сообщение Мохамада как разжигающее рознь.
Следите за развитием событий в трансляции: «Террористические нападения и ситуация во Франции — трансляция»
Читайте также: Генсек ООН назвал отвратительной резню в Ницце
Читайте развитие сюжета: Экс-премьер Малайзии разъяснил своё заявление о терактах во Франции