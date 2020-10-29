Куала-Лумпур, , 22:08 — REGNUM Бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад 29 октября заявил в Twitter, что мусульмане имеют право «убить миллионы французов».

«Мусульмане имеют право ненавидеть и убить миллионы французов за резню прошлого» , — заявил 95-летний Мохамад.

Однако политик отметил, что мусульмане не применяют политику «око за око», в отличие от граждан и политиков Франции.

«Поскольку вы обвиняете всех мусульман и их религию в том, что сделал один разгневанный человек, мусульмане имеют право наказывать французов» , — заключил политик.

Негодование бывшего главы правительства Малайзии связано с действиями правительства Франции и президента Эммануэля Макрона. Twitter через некоторое время удалил сообщение Мохамада как разжигающее рознь.

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