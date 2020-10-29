Подгорица, , 21:57 — REGNUM Черногория преданно поддерживает дружественную Францию и осуждает бессмысленное насилие и осквернение ценностей Французской революции, Французской Республики и демократического мира, написал в своём профиле в социальной сети президент Черногории Мило Джуканович. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

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"Мы потрясены очередным недавним жестоким терактом в Ницце», — написал премьер-министр.

Напомним, что 29 октября французская полиция задержала злоумышленника, который подозревается в убийстве трех человек в Ницце. Кроме того, в этот день пострадал сотрудник службы безопасности французского посольства в Джидде, а в Авиньоне был убит мужчина, который угрожал прохожим. В связи с этим в ряде исламских государств проходят протесты против президента Франции Эммануэля Макрона.

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