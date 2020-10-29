Вашингтон, , 21:32 — REGNUM Наличие коронавируса в крови у американского вице-президента Майка Пенса не подтвердилось, передаёт 29 октября CNN.

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По сообщениям пресс-службы американского чиновника, Пенс получил сегодня результат очередного тестирования на COVID-19: он оказался отрицательным.

В итоге Пенса допустили к поездкам внутри страны. В частности, 29 октября он примет участия в предвыборных акциях в штатах Невада и Айова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущий тест Пенса на коронавирус также дал отрицательный результат. Тестирования проводились после сообщений о том, что пять человек, с которыми часто общается вице-президент, оказались заражены коронавирусом.

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