Вашингтон, 29 октября 2020, 21:32 — REGNUM Наличие коронавируса в крови у американского вице-президента Майка Пенса не подтвердилось, передаёт 29 октября CNN.
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По сообщениям пресс-службы американского чиновника, Пенс получил сегодня результат очередного тестирования на COVID-19: он оказался отрицательным.
В итоге Пенса допустили к поездкам внутри страны. В частности, 29 октября он примет участия в предвыборных акциях в штатах Невада и Айова.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущий тест Пенса на коронавирус также дал отрицательный результат. Тестирования проводились после сообщений о том, что пять человек, с которыми часто общается вице-президент, оказались заражены коронавирусом.
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