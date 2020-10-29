Белград, , 21:26 — REGNUM Специальный представитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак в своём профиле в социальной сети 29 октября написал, что благодаря проведению нового раунда переговоров в Брюсселе был сделан еще один шаг к всеобъемлющему соглашению о нормализации отношений Сербии и самопровозглашенной «республики» Косово. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Мирослав Лайчак написал в социальной сети о новом раунде диалога Белграда и Приштины на техническом уровне в Брюсселе и объявил о продолжении переговоров.

«Сегодня мы сделали еще один шаг к всеобъемлющему соглашению о нормализации, проведя второй раунд переговоров по финансовым претензиям и активам. И это был первый раз, когда новый сербский главный переговорщик Петар Петкович присоединился к нашей дискуссии. Переговоры продолжатся в ближайшее время», — написал Лайчак.

Директор департамента по делам Косово и Метохии Петар Петкович ранее заявил, что Белград настаивает на положительном решении вопроса о формировании сообщества сербских муниципалитетов.