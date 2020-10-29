Москва, , 21:19 — REGNUM Развитие ситуации с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД, или так называемая ядерная сделка с Ираном) обсудили на встрече 29 октября заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков и его иранский коллега Аббас Аракчи.

Об том сообщили 29 октября в пресс-службе МИД РФ. Стороны говорили о том, что договор СВПД должен быть сохранён и должен выполняться в полном объёме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о том, что СВПД должен быть сохранён, накануне, 28 октября, заявили в МАГАТЭ (Агентство по атомной энергии).

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