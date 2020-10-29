Вашингтон, , 20:38 — REGNUM Американские власти приняли решение о введении новых санкций в отношении Ирана. Об этом сообщило 26 октября управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США.

В чёрный список Вашингтона дополнительно включены четыре иранских, пять китайских и две сингапурских компании, работающие в нефтехимическом секторе и сфере грузоперевозок.

Кроме этого, персональные санкции введены в отношении четверых граждан Ирана и одного гражданинаИндии, занимающих руководящие должности в этих компаниях.

Отметим, что это уже второе расширение санкций США против Ирана за текущую неделю. 26 октября Вашингтон внёс в чёрный список министра нефти республики Бижана Намдара Зангане, а также Национальную нефтяную компанию (NIOC) Национальную танкерную компанию (NITC) Ирана.

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