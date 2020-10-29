Пекин, , 19:40 — REGNUM Китайские СМИ, комментируя итоги завершившегося в Пекине пленума ЦК КПК, выделяют в его решениях вопросы, связанные с завершением к 2035 году в стране социалистической модернизации. Об этом 29 октября сообщает Синьхуа, обращая внимание на основные цели, поставленные в докладе партийно-государственного лидера КНР Си Цзиньпина.

Прежде всего, усилия будут направлены на расширение экономического и технологического потенциала и совокупной национальной мощи; достичь этого предполагается за счет прорывного инновационного развития. К указанному сроку необходимо завершить индустриализацию, информатизацию, урбанизацию и модернизацию сельскохозяйственного сектора. Важное внимание уделяется созданию в стране развитого правового государства. Одной из центральных задач стоит развитие образования и культуры, а также продвижение «мягкой силы» Китая на международной арене. Сохраняет актуальность комплекс экологических проблем, решение которых рассматривается через приму укрепления позиций КНР в глобальной конкуренции. Уровня развитых стран к 2035 году достигнет ВВП страны и расчета на душу населения.

В материалах пленума особо указывается на необходимость обеспечения обороноспособности страны и модернизации армии и флота.

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